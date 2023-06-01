オリックスのショーン・ジェリー投手（２８）が３０日、来日初登板へ準備ＯＫを強調した。開幕３戦目の楽天戦（２９日・京セラドーム大阪）を回避し、コンディショニングを優先してきた新助っ人右腕。この日は宮城や寺西とともに大阪・舞洲で投手練習に参加した。「小さな違和感というところもなくなった。いつでもいける準備は整っています」と万全の様子。自身の代役を務めた田嶋が出場選手登録を抹消され、４月５日の日本ハム