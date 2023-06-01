記事ポイント約6割が勤務中に日常的に便意を我慢し、約7割が業務パフォーマンスへの影響を実感お通じケアは「水分補給」が主流で、手軽に続けられる健康茶へのニーズが高まっているごぼう茶（機能性表示食品）は約8割が未体験だが、飲んでみたいと答える人が約半数に上る 飲食・サービス業や医療・介護、ドライバーなど、トイレに行きづらい職業では、勤務中の便通の悩みが深刻です。あじかんが2026年2月20日〜24日に実施した