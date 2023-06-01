オリックス・高島泰都投手（２６）が３１日の西武戦（ベルーナドーム）で今季初先発することが３０日、決まった。２５年はロングリリーフで唯一無二の存在感を発揮し、岸田監督からも「難しい役割で、本当に貴重な働きをしてくれる」と高く評価されてきた右腕。ＷＢＣ日本代表の隅田と投げ合うことになるが、一歩も引かないつもりだ。「全力でいけるところまでいきたい。今年はもう、先発でいきたい気持ちはあります」。２５年