記事ポイントShot Navi初の7倍高倍率レンズを搭載し、遠くのピンをより大きく鮮明に捉えられる従来品比で精度が80%向上した誤差±20cmの高精度計測を実現0.02秒の超高速計測と3D計測モードで、ボールから離れた場所からも距離測定が可能 Shot Naviから、シリーズ初となる7倍高倍率レンズを搭載したゴルフ用レーザー距離計測器「PRECIS」が2026年3月下旬に発売されます。自社従来品比で精度が80%向上した誤差±20cmの計測精度