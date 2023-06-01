広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が３０日、初の「バースデー打」に自信をみせた。ヤクルト戦（神宮）が行われる３１日に２２歳の誕生日を迎える新鋭。中日との開幕カードは３試合すべて「１番・中堅」でフル出場し、記念の一日にも気合十分だ。「打ちます！」。平川にとって誕生日に試合をするのも初めて。それがプロの舞台だから、燃えないはずがなかった。オープン戦では１２球団最多の２１安打。ここまで１２打