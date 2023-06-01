タレントの虹咲カリナが４月３日からＮＨＫＥテレ「ギョギョッとサカナ★スター」（金曜・後７時２５分）へのレギュラー出演が決まり、３０日、都内で取材会を行った。４月から同番組のＭＣを務める虹咲は、共演するさかなクンから命名された“レインボーカリナ”として出演。大の魚好きで「魚は見るより食べる方が好き」と笑顔で語り、「撮影でも、一口食べて感想を言ったら『残りも食べていいですか？』と言って、もらって