記事ポイント英国コーンウォール発「Cornish Tea & Coffee」が日本初上陸世界中から厳選した茶葉・コーヒー豆をサステナブルな調達でブレンド紅茶・コーヒー・ギフトセットの3ラインを1,620円〜で展開 英国南西部コーンウォールで愛される紅茶・コーヒーブランド「Cornish Tea & Coffee（コーニッシュティー＆コーヒー）」が、日本での本格展開を開始します。世界中から厳選した茶葉・コーヒー豆を使い、環境に配慮し