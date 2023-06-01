阪神は３０日、育成の福島圭音（けいん）外野手（２４）と支配下選手契約を締結したことを発表した。契約金１０００万円、年俸４２０万円（ともに金額は推定）。背番号は「１２６」から「９２」に変更。３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）で１軍に合流する。福島は聖望学園（埼玉）、白鴎大を経て２０２３年の育成ドラフト２位で阪神に入団。昨季はウエスタン・リーグトップの３３盗塁を記録した。今季は２軍８試合で２５