記事ポイントCATLとSINEXCELの世界最強クラスのコンポーネントを統合し「ラブバッテリー」を大幅強化SINEXCELの日本6年・約50件の導入実績で厳しい系統連系要件に完全対応2026年Q2のSINEXCEL日本法人設立で24時間365日のO&M体制を構築 AI.netが展開する系統用蓄電所ソリューション「ラブバッテリー」に、世界累計17GWの実績を持つパワーコンディショナメーカーSINEXCELの高度な技術が統合されます。既締結のCATL社との1GW