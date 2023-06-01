米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３０日（日本時間３１日）、今季から導入された”ロボット審判”こと「自動ストライク・ボール判定システム」（ＡＢＳ）の成功率を明らかにした。２５日（同２６日）の開幕からの５日間で成功率は５４％。１７５回の要求があったという。ポジション別での成功率は捕手が６４％（９２回要求）、打者が４２％（７８回要求）、投手が４０％（５回要求）だった。ＡＢＳを要求できるのは、投手、捕手の