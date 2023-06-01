記事ポイント映画に登場したメビウスインフィニティーの特別カラーを塗装で忠実に再現振動センサーとクリスタルサークル回転で劇中の変身シークエンスが再現できるウルトラ兄弟の劇中セリフや各形態の必殺技音など豊富な音声を収録 『ウルトラマンメビウス』20周年を記念して、映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフィニティーカラーを塗装で再現した変身アイテムがプレミアムバンダイに登