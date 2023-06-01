茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。中学校の校長・副校長・教頭等の異動は以下の通り。凡例・氏名・新職クラス・異動区分・新所属名／新職名・（旧所属名／旧職名）校長退職矢口智之校長退職（水戸市立緑岡中学校 ） 蓮沼邦彦校長退職（水戸市立第四中学校 ）齋田由加理校長退職（水戸市立千波中学校 ）中根泰司校長退職（水戸市立常澄中学校）