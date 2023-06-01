茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。水戸教育事務所管内 小学校の教諭等の異動は以下の通り。凡例・氏名・新職クラス・異動区分・新所属名／新職名・（旧所属名／旧職名）教諭等・退職◆君山吏李圭教諭退職（水戸市立浜田小学校）◆渡邉華帆教諭退職（水戸市立緑岡小学校）◆上田春菜教諭退職（水戸市立寿小学校）◆泉琴音教諭退職（水戸市立寿小学校）◆鈴木礼子教諭