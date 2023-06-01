茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。県北教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。凡例氏名 新職クラス異動区分新所属名／新職名（旧所属名・旧職名）小学校教諭等・退職◆宮崎 明美教諭退職（日立市立助川小学校）◆寺嶋 葉子教諭退職（日立市立助川小学校）◆松本 裕子教諭退職（日立市立助川小学校）◆益子 武宏教諭退職（日立市立諏訪小学校）◆