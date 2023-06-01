茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。県南教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。（全2回の1）氏名 新職クラス異動区分新所属名 職名（旧所属名 職名）教諭等・退職◆遠藤美穂子教諭退職（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校）◆松本南穂教諭退職（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校）◆若松新之介教諭退職（龍ケ崎市立長山小学校）◆北澤宏教諭退職（龍ケ崎市立馴馬台小