劇団ひとりがゲームマスターを務める中京テレビ『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY』が、4月8日から日本テレビ系水曜プラチナイト（水曜後11：59）枠でレギュラー放送されることが決まった。それに先駆け、4日午後10時から1時間スペシャル特番が放送される。ゲストはバイきんぐ・小峠英二、竹内由恵、ACEes・那須雄登、ダウ90000・蓮見翔。【番組カット】劇団ひとりから賞金を手渡されて思わず爆笑してしまう那須雄登「その100万