お笑いタレントの明石家さんま（70）が30日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部SP」に出演。かつて、税務署にクレームを言いに行ったことがあると明かした。番組の終盤に、ビートたけし（79）、所ジョージ（71）との「一夜限りの楽屋トーク!」を展開。所が「助成金ってさ、ずいぶん俺、気になっているみたい。なんでそんなにあげんの？」と、総額315億3600万円、自民党には125億2500万円という政党交付金につい