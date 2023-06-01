茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。小学校の校長等の異動は以下の通り。(全2回の1)凡例・氏名・新職クラス・異動区分・新所属名／新職名・（旧所属名／旧職名）校長退職◆鈴木宏一校長退職（水戸市立三の丸小学校）◆玉井康浩校長退職（水戸市立常磐小学校）◆鈴木稔校長退職（水戸市立緑岡小学校）◆江幡和代校長退職（水戸市立吉田小学校）◆堀江昌代校長退職（水