札幌市は2026年3月30日、通勤手当を不適正に受給していたとして、東区役所に勤務する30代の男性職員を10％減給（3か月）の懲戒処分としたと発表しました。札幌市によりますと、男性職員は運賃の福祉割引制度を利用して通勤していたにもかかわらず、通勤手当を一般料金で申請し、入庁以来10年以上にわたって最大約100万円の通勤手当を不適切に受給していたということです。2025年6月に実施された全職員を対象にした通勤手当の一斉点