◆米大リーグマーリンズ―ホワイトソックス（３０日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３０日（日本時間３１日午前７時４０分開始予定）、敵地・マーリンズ戦のスタメンに「２番・指名打者」で名を連ねた。これまでの３試合はいずれも一塁での出場だったが、４試合目にして初めて指名打者での出場となる。偉業に挑む。村上は敵地でのブルワーズとの開幕カード３試合で、