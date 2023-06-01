３月28日に敵地グラスゴーで行われたスコットランド戦に１−０で勝利した日本代表は現地31日、聖地ウェンブリーでイングランド代表と対戦する。FIFAランキング19位の森保ジャパンに対し、イングランドは4位。ハリー・ケイン（バイエルン）やジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）らのタレントが揃う世界屈指の強豪との大一番だ。３日前のスコットランド戦は、比較的キャップ数の少ない、若手主体のメンバーで臨み、後半