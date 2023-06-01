3月22日に防府競輪場で行われたガールズフレッシュクイーン。現役最年少の北岡マリアが優勝して新風を吹き起こしたが、迷いなく先行してアピール（4着）した半田水晶（みずき、28＝茨城）にもスケールの大きさを感じた。昨年デビューした半田は果敢な攻めを武器に売り出し中。直近4カ月の最終バック奪取は23本。逃げの決まり手は14回（29日現在）。ガールズ屈指の先行力を誇る奥井迪でさえ、同バック16本、逃げ11回。先駆者を