NY株式30日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均45185.15（+18.51+0.04%） ナスダック20752.50（-195.86-0.93%） CME日経平均先物51155（大証終比：-895-1.75%） 欧州株式30日終値 英FT100 10127.96（+160.61+1.61%） 独DAX 22562.88（+262.13+1.18%） 仏CAC40 7772.45（+70.50+0.92%） 米国債利回り 2年債 3.824（-0.088） 10年債 4.340（-0.088） 30年債 4.90