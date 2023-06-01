きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルも１．３１ドル台まで下落。サポートとなっていた３月１３日の安値水準をブレイクしており、下値警戒感を強めている。１．３０ドルを試す動きになるか注目される。 中東戦争の影響を受け、英景気は後退リスクにさらされているとの指摘がアナリストから出ている。英国は軽度の景気後退に陥る無視できないリスクに直面しているという。同アナリストによると、経済成