日本代表が30日、キリンワールドチャレンジのイングランド代表戦に向け、試合会場のウェンブリー・スタジアムで前日練習を行った。体調不良明けで29日から練習に合流したMF佐藤龍之介(FC東京)も含めた27人全員が参加し、チケット完売で満員が見込まれるサッカーの聖地で最終調整した。ウェンブリー・スタジアムはサッカーの母国イングランドにおける最高の聖地。クラブチームの本拠地にはなっていないため年間の開催試合数は限