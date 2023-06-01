アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は、イランへの軍事作戦の期間について「4週間から6週間」とした当初の想定は変わっていないという認識を示しました。ホワイトハウスレビット報道官「イラン側の表向きの発信や虚偽の報道に反して、対話は順調に継続している。表で言われていることと、水面下で行われているコミュニケーションは大きく異なっている」レビット報道官は30日、記者会見で、先月28日に始まったイランへの軍