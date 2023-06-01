気象台は、午前4時24分に、なだれ注意報を富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】静岡県・富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町に発表（雪崩注意報） 31日04:24時点静岡県では、強風や高波、急な強い雨、落雷に注意してください。東部では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■富士宮市□なだれ注意報【発表】2日にかけて注意■富