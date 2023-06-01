吉岡里帆が出演する日清食品「日清のどん兵衛」の新テレビCM「帰ってきたどんぎつね 篇」が、4月24日より全国で放送。テレビ放送に先駆けて、Webにて3月31日から先行公開される。【動画】吉岡里帆が“黒ドレスどんぎつね”に！「日清のどん兵衛」新テレビCM「帰ってきたどんぎつね 篇」「『日清のどん兵衛』のおだしのおいしさが心にしみわたる」ことをアピールする今回のテレビCMでは、「どん兵衛」の人気キャラクター“ど