セイコーゴールデングランプリ陸上界に特大ニュースが舞い込んだ。5月17日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されるセイコーゴールデングランプリ陸上2026東京（セイコーGGP）は30日、追加出場選手として、ノア・ライルズ（米国）の参戦を発表した。昨年の世界選手権東京大会で、男子200メートルと4×100メートルリレーで金メダルを獲得した世界王者が、再び国立に降臨する。セイコーGGPは公式Xで「重大発表!!」「キターー