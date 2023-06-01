昨夏の甲子園に春夏通じて初出場した聖隷クリストファー（静岡）の上村敏正監督（６８）が今年度末で退任することが３０日、分かった。監督として浜松商、掛川西を含めた３校で計８度の甲子園出場を果たした名将。今後は同校の校長の業務に専念し、野球部の活動からは一線を引く。ベテラン指揮官がグラウンドを離れる。昨夏の甲子園では２年生エースの高部陸を擁し、１回戦で明秀学園日立（茨城）を下し、同校悲願の全国１勝を