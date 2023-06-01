北海道・苫小牧警察署は2026年3月30日、苫小牧市緑町1丁目に住む無職の男（53）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は3月30日午後6時前、苫小牧市木場町1丁目にある大型量販店で、ブロック玩具1箱（販売価格3958円）を盗んだ疑いが持たれています。男が箱を持ってそのまま店から出ようとするのを警備員が見つけて、現行犯逮捕しました。男は暴れたり抵抗したりする様子はなかったということです。警察に調べに対し、男は「レゴブロック