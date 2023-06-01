きのう、千葉県流山市で1歳の男の子が用水路に転落しました。男の子は意識不明の重体となっています。きのう午後、流山市駒木で「U字溝に男の子が転落して姿が見えない」と119番通報がありました。警察によりますと、1歳の男の子が用水路に転落してトンネル状になっている箇所に流され、およそ20分後に550メートルほど離れた場所で見つかりました。男の子はドクターヘリで病院に運ばれ、意識不明の重体となっています。男の子は母