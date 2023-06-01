大阪府能勢町で山林火災が発生し、男性1人が手などをやけどする軽傷を負いました。山肌を覆うように立ちのぼる白い煙。きのう午前10時半すぎ、能勢町山辺で「裏の山が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防や警察などによりますと、きのう午後6時半時点で山林およそ10万平方メートルが焼けたということです。現在も火は消し止められていませんが、消防は午後5時半ごろに消火活動を中断し、きょう午前、消火