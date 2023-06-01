中国外務省が自民党の古屋衆院議員を入国禁止措置としたことに対し、尾崎官房副長官は中国側に速やかに撤回するよう求めたことを明らかにしました。中国外務省はきのう、自民党の古屋衆院議員に対し、中国国内にある財産の凍結や中国への入国禁止などの制裁措置を発表しました。中国側は「古屋氏が中国側の強烈な反対にもかかわらず、何度も台湾を訪問し、台湾独立勢力と結託した」などと主張しています。これに対し、尾崎副長官は