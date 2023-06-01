ケツメイシの名曲「さくら」のミュージックビデオ（ＭＶ）映像が、４月７日からオンエアされるマクドナルド「ベーコンポテトパイ」新ＣＭで“再現”されることが３１日、分かった。新ＣＭには当時のＭＶに出演していたモデルの鈴木えみを起用。ケツメイシも出演する。ＣＭはＭＶの世界観がモチーフ。「さくら」が流れる中、満開の桜の木の下で、鈴木が母親役として息子を見守りながら「ベーコンポテトパイ」をほおばる。ケツメ