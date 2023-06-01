俳優の吉岡里帆（３３）が演じる日清食品「日清のどん兵衛」の人気ＣＭキャラクター「どんぎつね」が約４年ぶりに復活することが３０日、分かった。４年前の「さよなら、どんぎつね篇」では白が基調の愛らしいファッションだったが、新作では黒いドレスで大人の魅力も披露しつつ、降り積もるかつお節に溺れていく。久しぶりにどんぎつねの耳を装着した吉岡は「なんかすごい、自分の一部っていう感覚がありますね、不思議と」