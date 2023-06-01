北海道釧路警察署は2026年3月30日、介護会社の役員の男(61)を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年8月、介護で訪問した釧路市の住宅で、91歳の女性からキャッシュカードを盗み、さらにコンビニエンスストアのATMで現金20万円を引き出し盗んだ2件の窃盗の疑いが持たれています。調べに対し男は「キャッシュカードも盗んでいないし引き出してもいない」と容疑を否認しているということです。男は2025年12月、資源回収施