【モデルプレス＝2026/03/31】女優の吉岡里帆が出演する新TVCM「帰ってきたどんぎつね 篇」が、4月24日より全国で放映。TV放映に先駆けて、3月31日からWeb上で先行公開された。【写真】33歳美人女優、黒いドレス身にまとい大人っぽい“どんぎつね”姿を披露◆吉岡里帆、約4年ぶりに“どんぎつね”復活「『日清のどん兵衛』のおだしのおいしさが心にしみわたる」ことをアピールする今回のテレビCMでは、「どん兵衛」の人気キャラク