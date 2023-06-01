ＮＹ時間の終盤に入って優勢は下げ渋っているものの、１．１４６５ドル付近での推移となっている。トランプ大統領の前向きな発言やパウエル議長の発言で年内利上げ期待が完全後退しているものの、本日も為替市場はドル高が優勢となっている。ユーロドルは戻り売りが続き、１．１４４５ドル付近まで一時下落。 アナリストからは「中東紛争を背景に原油価格が上昇し、ＥＣＢの４月利上げの見通しが確実からは程遠い中、