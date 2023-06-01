31日午前4時6分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の大崎市と涌谷町です。【各地の震度詳細】■震度3□岩手県一関市□宮城県大崎市涌谷町■震度2□岩