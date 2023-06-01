中東情勢の緊迫化を受け、G7＝主要7か国の財務大臣やエネルギー担当大臣らがエネルギーの安定供給に向けて「あらゆる措置を講じる」とする共同声明を採択しました。G7の会合には、日本からは片山財務大臣や赤沢経済産業大臣らが参加しました。片山さつき財務大臣「足元の原油先物市場の変動が為替市場にも波及しておりまして、国民生活や経済に影響を与えるところまで来ている。非常に高い緊張感を持って市場を注視している」共同