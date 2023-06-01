コルサニータス・カップ大会期間：2026年3月31日～2026年4月5日開催地：コロンビア ボゴタコート：クレー（赤土）結果：[マガリ ケムペン / カタジナ ピーター] 2 - 1 [小堀 桃子 / ペアングタルン プリプエチ] 試合の詳細データはこちら≫ コルサニータス・カップ第1日がコロンビア ボゴタで行われ、女子ダブルス1回戦で、第4シードのマガリ ケムペン / カタジナ ピ&#