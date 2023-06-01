お笑いコンビ「千鳥」が化学メーカー「クラレ」の新CMに出演する。4月1日から全国で放映。スパイ役で夜の街に潜入する大悟（46）とノブ（46）の姿が描かれる。ノブは涙を見せるシーン、大悟は大声で叫ぶシーンに挑戦した。新生活シーズンにちなんで上京する新社会人に向け、大悟は「方言をちゃんと使った方がいい。方言を隠そうとするとしゃべれなくなる」とアドバイス。ノブも「わざわざ標準語に変えなくていいと思う」とエー