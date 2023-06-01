３人組ラップグループ・ケツメイシとモデルの鈴木えみが、４月７日から放送開始されるマクドナルドの新テレビＣＭに出演することが３１日、発表された。人気メニュー「ベーコンポテトパイ」の販売に合わせ、グループの代表曲「さくら」（２００５年）を使用。リリースから２１年、ＣＭで同曲ミュージックビデオの世界観が完全再現される。鈴木は母親役として出演。満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をほおばり、息子に