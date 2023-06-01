お笑いコンビ「千鳥」が出演するクラレの新テレビＣＭ「クラレの謎を解け編」が４月１日から放送される。「世界を沸かせる素材の会社ハードボイルドクラレ」のキャッチコピーのもと、２人はダークスーツに身を包み、エージェント役で登場。サーチライトの中の全力疾走や天井裏のダクトに潜入するシーンなど、スパイ映画のような本格アクションを披露している。同社の創業地である岡山県出身の２人は岡山弁での軽妙なやりと