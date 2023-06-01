Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの最新シングル「ＷａｌｔｚｆｏｒＬｉｌｙ」が、３１日発表のオリコン週間シングルランキングで１位を獲得した。デビューシングル「シンデレラガール」（２０１８年５月発売）から１８作連続、通算１８作目のシングル１位となった。４月６日付オリコン週間シングルランキング（３月２３〜２９日集計）によると、キンプリの１８枚目シングル「ＷａｌｔｚｆｏｒＬｉｌｙ」（３月２５日発売）の初