俳優の小芝風花（２８）、安田顕（５２）が３１日から全国で放送開始される日清ヘルシークリアの新ＣＭ「楽シメ、ウチメシ！」編でＣＭ初共演を果たした。ＣＭの舞台は幸せあふれる食卓。父親役の安田が愛情の大きさを料理に込めて、ビッグサイズの「娘想いカツ」や「愛情チャーハン」を調理する。娘役の小芝が満面の笑みで出来上がった「ウチメシ」をパクリ。その姿を安田が優しいまなざしで見守り、親子のほっこりした雰囲気