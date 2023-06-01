マクドナルド「ベーコンポテトパイ」の新CMにモデルの鈴木えみが登場。鈴木が出演したケツメイシの代表曲「さくら」のミュージックビデオをモチーフにした、懐かしさを感じさせる内容となっている。4月7日から放映される。【動画】名作！ケツメイシ「さくら」ミュージックビデオ新CMでは、リリースから21年経った今もなお人気の名曲「さくら」のミュージックビデオの世界観を再現。同ミュージックビデオには鈴木と俳優・萩原聖