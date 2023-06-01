ケツメイシの2005年のヒット曲「さくら」が、4月7日から放送のマクドナルド「ベーコンポテトパイ」新CMに使用されることが31日、分かった。CMには「さくら」のMVに出演し大ブレークを果たした鈴木えみ（40）が登場。MVをモチーフにしたCMで、当時を連想させる白い衣装を身にまとい、同商品を食べながら息子を見守る母親を演じる。鈴木は「21年目になりますかね。たくさんの方にずっと愛されている作品で、毎年桜の季節、春になると