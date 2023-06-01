歌手・俳優の木村拓哉（53）が出演するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA（マーク＆ロナ）」の新CM『LEGACY OF THE ICON』編が、31日から特設サイトで公開される。【動画】角度にこだわり華麗なスイングを披露する木村拓哉新CMは「4つの魂が交わる場所。そこに、ゴルフという詩(うた)がうまれる」という木村のナレーションで始まる。澄み渡る空、希望の太陽、まばゆい水面、母なる大地を背景に、最新コレクションをまと